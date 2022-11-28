Пушилин заявил о боях в центре Марьинки в ДНР Фото: REUTERS

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в центре города Марьинка 28 ноября идут бои, уточнив, что там есть определенные успехи.

По его словам, сейчас российские военнослужащие ведут эвакуацию гражданских.

- Что касается Марьинки, там бои идут уже в центре города. Удается нашим подразделениям выводить людей, гражданское население, перевозить в безопасное место. Есть определенные успехи, - заявил политик в эфире телеканала "Россия 24".

Также Денис Пушилин сообщил, что российские войска имеют определенный успех в наступлении под Артемовском (Бахмут), который расположен к северу от Горловки. Однако в целом пока ситуация остаётся сложной.

С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 ноября 2022 года.

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