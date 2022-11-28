Минтранс планирует вернуться к рассмотрению проекта высокоскоростной магистрали Москва-Казань Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство транспорта России планирует вернуться к рассмотрению возможности строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Казанью, сообщил замглавы ведомства Валентин Иванов.

«Мы смотрим. Москва – Санкт-Петербург в первую очередь. Второй участок развития – это Москва, Владимир, Казань», – сказал он в беседе с журналистами.

Замминистра транспорта РФ добавил, что ведомство также рассматривает проект ускоренного железнодорожного сообщения между Москвой, Краснодаром и Адлером.

Напомним, проект высокоскоростной магистрали Москва – Казань обсуждался в качестве приоритетного. В 2019 году его поддержал президент России Владимир Путин, однако год спустя зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что проект строительство магистрали отложено в связи с ее высокой стоимостью.

Как писал сайт KP.RU, проект высокоскоростной железной дороги от Москвы до Санкт-Петербурга планируют положить под сукно.