США обманули своих европейских союзников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США обманули своих союзников из Европы и заставили их обсуждать потолок цен на нефть из России, а сами при этом получают большие прибыли, об этом сообщили в китайской газете "Хуаньцю шибао".

"Подстрекаемая Вашингтоном Европа ввела несколько раундов экономических ограничений против России, нацеленных на ее нефть и газ, но с приближением зимы она места себе не находит, пытаясь добыть энергоресурсы в других местах. Тем временем американские энергетические компании получают огромные прибыли", - говорится в статье.

По мнению автора публикации, "нерыночное" поведение США продиктовано двойными стандартами, стремлением к гегемонии, тирании и запугиванию других держав.

В статье подчеркивается, что потолок цен на нефть нужен был США , чтобы "захватить контроль над ценами и рынком, а также снизить собственную инфляцию".

Автор отмечает, что "американцы упорно работали, чтобы обеспечить собственную безопасность, в то время как их бедные союзники жалко качаются на холодном ветру под злым дождем. Все это действительно иллюстрирует слова Генри Киссинджера: "Быть врагом Америки может быть опасно, но быть другом Америки — фатально".

Как сообщал сайт KP.RU, издание Politico заявляло, что США оказывают давление на страны ЕС, чтобы был введен потолок цен на нефть из России. При этом приводятся слова евродипломата, что такое давление оказывается на уровнях ЕС и отдельных стран.

Ранее переговоры стран ЕС по лимиту цен на российскую нефть зашли в тупик. Польша и Прибалтийские страны требовали более низкого потолка цен, чем предложенный Европейской комиссией.

При этом Греция, Кипр и Мальта, у которых имеются крупные судоходные компании, наоборот, считают необходимым ввести более высокий потолок для возможности отрговли российской нефтью.

Агентством Reuters отмечалось, что введение Западом потолка цен на нефть в 65-70 долларов США за баррель в краткосрочной перспективе значительно не повлияет на доходы России.