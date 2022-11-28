Politico: США давят на ЕС ради введения потолка цены на нефть из России

США оказывают давление на ЕС для введения лимита цен на российскую нефть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США продолжают оказывать давление на страны ЕС для введения потолка цен на российскую нефть, об этом сообщили в издании Politico, ссылаясь при этом на высокопоставленного дипломата.

«Также есть давление со стороны США, чтобы был введен потолок цен на нефть», - приводит издание заявление дипломата.

По словам дипломата, такое давление оказывается на уровнях ЕС и отдельных стран.

Как сообщал сайт KP.RU, переговоры стран ЕС по введению потолка цен на нефть из России зашли в тупик, так как «Польша возглавила усилия» по введению гораздо более низкого потолка цен, чем тот, который предлагает Европейская комиссия.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков еще раз подтвердил отказ России поставлять энергоресурсы странам, принявшим потолок цен.

При этом как утверждало агенство Reuters, введение Западом потолка цен на нефть на уровне 65-70 долларов США за баррель не повлияет значительно на доходы РФ в краткосрочной перспективе, так как в Азии покупают нефть по схожей цене.