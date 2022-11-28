Папа Римский заявил, что посетит Киев только в случае поездки в Москву

Для достижения согласи дипломатия Ватикана готова в том числе выступать посредником, подчеркнул Франциск Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск заявил, что посетит Киев, если запланирует поездку и в Москву тоже. Об этом он сказал в интервью журнала Americamagazin.

"Я думал о поездке [в Киев], но я принял решение: если я поеду, я поеду в Москву и Киев, в оба города, не только в один из двух", - сказал понтифик. По его словам, Святой престол ищет мир и намерен добиться взаимопонимания. Для достижения согласи дипломатия Ватикана готова в том числе выступать посредником, подчеркнул Франциск.

Он напомнил, что три раза говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону. Свое внимание, включая гуманитарное, Святой престол уделяет Украине через своих эмиссаров.

"Я работаю со списками заключенных - как гражданских, так и военнопленных, и я отправлял списки российскому правительству, и ответ всегда был положительным", - сказал Франциск.

Папа Римский Франциск обеспокоен событиями, происходящими в Европе. По его мнению, ныне живущие выступают свидетелями третьей мировой войны “по частям”, на фоне растущей ядерной угрозы.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к мирным переговорам. Он предложил "формулу мира" для начала урегулирования конфликта с Россией. Среди условий он назвал восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, а также "возвращение справедливости".

Тем временем заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. "И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населённых пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему своё время", - заключил политик.