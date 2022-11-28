Украинская энергокомпания в тестовом режиме закупила электроэнергию у Румынии Фото: REUTERS

Украина осуществила первую первую тестовую покупку электроэнергии, ресурс был приобретен у Румынии. Об этом со ссылкой на государственную "Энергетическую компанию Украины" сообщило издание LIGA.

- "Энергетическая компания Украины" 27 ноября в тестовом режиме импортировал некоммерческие объемы электроэнергии из Румынии мощностью 1 МВт в течение двух часов (в 9:00 и 14:00), - цитирует издание сообщение пресс-службы украинской компании.

Также поясняется, что право импортировать электроэнергию компания приобрела на аукционе нацэнергокомпании "Укрэнерго" 24 ноября.

- Меры по импорту электроэнергии могут стать дополнительным инструментом стабилизации энергосистемы Украины, - объясняется в сообщении компании.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в стране сохраняются ограничения по подаче электроэнергии в 15 субъектах, в том числе и в Киеве. При этом политик заверил, что сейчас продолжается восстановление энергосистемы, однако пока этих мер недостаточно, чтобы энергоснабжение Украины стало полностью стабильным.

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