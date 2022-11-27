Зеленский сообщил об отключениях света в 15 субъектах Украины

Зеленский призвал украинцев экономить электричество, чтобы избежать отключений. Фото: REUTERS

На Украине сохраняются ограничения по подаче электроэнергии в 15 субъектах, в том числе и в Киеве. Об этом в субботу 26 ноября сообщил в своем регулярном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

«Действуют ограничения для более чем 100 тыс. абонентов в каждом из регионов», - цитирует Зеленского ТАСС.

По словам Зеленского, продолжается восстановление энергосистемы, изысканы дополнительные возможности генерировать и поставлять электроэнергию, но этих мер недостаточно, чтобы энергоснабжение Украины стало полностью стабильным.

«Если вечером потребление увеличится, количество отключений может вырасти. Это еще раз свидетельствует о том, как важно сейчас беречь энергию и потреблять ее рационально», - сказал Зеленский.

Напомним, воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины 26 ноября 2022 года. Об этом говорят данные онлайн-карты минцифры страны.

Тем временем NASA показало, как выглядит ночью из космоса обесточенная Украина.

Ранее супруга президента Украины Елена Зеленская заявила, что более 90 процентов граждан страны готовы жить без электричества и отопления в течение двух-трех лет, если речь идет о перспективе членства в Евросоюзе.

Глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что операторам критической инфраструктуры и чиновникам известно, что делать в случае полного отключения электроэнергии.