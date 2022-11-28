В Германии 5% пивоварен грозит закрытие из-за энергокризиса в 2022 году

В Германии 5% пивоварен может закрыться из-за энергокризиса в 2022 году Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Германии в связи с энергокризисом и плохим урожаем до 5% немецких пивоварен и производителей хмеля могут быть закрыты до конца 2022 года, об этом заявили в Ассоциации немецких производителей хмеля на своей странице в соцсети.

«Еще в текущем году от 4 до 5 процентов предприятий могут закрыться», - сообщил председатель Ассоциации немецких производителей хмеля Адольф Шапфль.

Кроме того, Шапфль отмечает в заявлении, что помимо плохого урожая и подорожания хмеля, в связи с событиями на Украине выросли цены на электроэнергию, газ и удобрения.

Он подчеркнул, что «2022 был действительно очень плохим. В общей сложности из-за неудачного урожая и выросших производственных цен, производители хмеля недосчитались 134 миллиона евро».

Как сообщалось, ранее общий годовой доход производителей составлял приблизительно 300 миллионов в год.

Шапфль выразил свои опасения, что кризис затронет небольшие пивоварни и производителей хмеля.

Как сообщал сайт KP.RU, согласно оценке Евростата, инфляция в ЕС в октябре 2022 года ускорилась до 10,7%. Основу инфляционного давления составил рост цен на энергоносители около 42%, а также выросла стоимость продовольствия до 13,1%.

По словам аналитика, на фоне энергетического кризиса рушится и экономика Британии, где также растет инфляция.

Ранее годовая инфляция в Британии достигла максимальной отметки за более чем сорокалетний период.

Продуктовая инфляция тоже поднялась до рекордных значений, что связано с ростом цен на энергоресурсы и увеличившимися затратами на оплату труда.