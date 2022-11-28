Пользователи сети затравили Dior из-за "русского следа" в новой коллекции Фото: REUTERS

Презентация новой коллекции одежды и аксессуаров "Cruise 2023" ушедшего из России французского модного дома Dior вызвала негодование у пользователей сети.

Все дело в том, что бренд Dior опубликовал видеоролик на странице в Instagram*. На кадрах показаны модели, которые позируют в светлых костюмах и длинных кружевных платьях на фоне заснеженных берез. При этом образы были дополнены жемчужными серьгами, кольцами, сапогами и макияже в черно-синей гамме.

Однако в соцсети комментаторы увидели в рекламе новой коллекции "русский след" и затравили Dior, обвинив бренд в поддержке России. Пользователи пришли к выводу, что "без русских никуда", даже в моде.

- Какой позор, Dior, - пропагандировать стиль страны, которую Европарламент назвал "террористической", - пишут в комментариях.

При этом на странице бренда в Instagram* были и призывы к возвращению в Россию.

Напомним, 23 ноября Европарламент подвел итоги голосования по резолюции о признании России "государством - спонсором терроризма", согласно которым депутаты проголосовали за признание нового статуса РФ. Резолюцию поддержали 494 депутата, против выступили 58 и 44 представителя воздержались.

Тем временем, официальная позиция России насчет проведения СВО не меняется, несмотря на возражения мирового сообщества.

Instagram* - соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.