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НовостиПолитика28 ноября 2022 18:22

Секретарь СНБО Украины Данилов запросил ракеты дальностью свыше 800 километров

Это необходимо для "решения энергетической проблемы", уточнил он
София ГОНЧАРОВА
Секретарь СНБО Украины Данилов запросил ракеты дальностью свыше 800 километров

Секретарь СНБО Украины Данилов запросил ракеты дальностью свыше 800 километров

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал партнёров предоставить стране ракеты, дальность действия которых свыше 800 километров.

Это необходимо для "решения энергетической проблемы", уточнил он.

- Самое лучшее и эффективное решение энергетической проблемы Украины - ракеты дальностью 800 километров и больше, которые позволят значительно сэкономить на генераторах, - написал политик в своем посте в Twitter.

Ранее представитель НАТО рассказал американским журналистам, что армии Запада не готовы к настоящему большому противостоянию. Все дело в том, что "малые страны блока полностью исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 членов значительно исчерпали себя". Однако самые богатые – США, Франция, Германия, Италия – еще способны поддерживать Киев. Но при этом, уточняется, что американские резервы в Европе тоже почти кончились.