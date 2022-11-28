Секретарь СНБО Украины Данилов запросил ракеты дальностью свыше 800 километров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал партнёров предоставить стране ракеты, дальность действия которых свыше 800 километров.

Это необходимо для "решения энергетической проблемы", уточнил он.

- Самое лучшее и эффективное решение энергетической проблемы Украины - ракеты дальностью 800 километров и больше, которые позволят значительно сэкономить на генераторах, - написал политик в своем посте в Twitter.

Ранее представитель НАТО рассказал американским журналистам, что армии Запада не готовы к настоящему большому противостоянию. Все дело в том, что "малые страны блока полностью исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 членов значительно исчерпали себя". Однако самые богатые – США, Франция, Германия, Италия – еще способны поддерживать Киев. Но при этом, уточняется, что американские резервы в Европе тоже почти кончились.