Россия и Иран подписали меморандум об экспорте автомобилей на 300 миллионов долларов Фото: Александр КОЦ

Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в области экспорта автомобилей на сумму 300 миллионов долларов. Об этом сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на главу местной Ассоциации производителей автозапчастей.

- Россия станет еще одним покупателем машин, собранных на территории исламской республики ...Наши страны уже подписали меморандум на 300 миллионов, - приводит СМИ слова

Также сообщается, что Иран уже поставляет автомобили собственного производства в Азербайджан и Армению.

Напомним, иранцы очень хотят в Россию. Они зажаты в рамках своего региона, экспорт ограничен, они мечтают попасть на наш рынок. Но понятно, что многое будет зависеть не от них, не от представителей автоконцернов Сайпа и Ходро, а от договоренностей между нашими странами на самом верху. Всё в итоге будет зависеть от цен, но цены иранцы пока даже примерно не называют, говоря, что они "будут очень хорошими".