Бирюков: Около больницы имени Юдина появились зоны отдыха с уличными торшерами

Важно было создать для пациентов комфортное пространство, способное ускорить их выздоровление Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На юге столицы завершилось благоустройство около городской клинической больницы имени Юдина. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, важно было создать для пациентов комфортное пространство, способное ускорить их выздоровление. При этом все вокруг должно быть удобным для посетителей.

«Территория будет полностью адаптирована для маломобильных людей», - уточнил Бирюков.

По его словам, фишкой проекта стало создание мультисенсорного сада. Он рассчитан для отдыха, реабилитации и рефлексотерапии пациентов. Прогулки среди цветущей зелени позволяют восстанавливать гармоничное психоэмоциональное состояние. Высадку растений планируют начать здесь будущей весной. Все подобранные для сада кустарники, цветы и травы обладают ярко выраженными тактильными свойствами и ароматами.

КОНКРЕТНО

Во время благоустройства около больницы:

- убрали под землю воздушные кабельные линии;

- сделали гидроизоляцию подземных переходов между корпусами;

- проложили новый кислородопровод;

- обустроили удобные дорожки;

- разбили газон;

- поставили более 300 фонарей и уличных торшеров со светодиодными светильниками;

- для пациентов и посетителей создали уютные зоны отдыха;

- разместили спортивную и детские площадки.