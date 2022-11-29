Российские морпехи-участники спецоперации считают недопустимым недооценивать противника Фото: Александр КОЦ

Российские морпехи из 155-й бригады Тихоокеанского флота (ТОФ), которые участвуют в спецоперации на Украине, поделились своим отношением к противнику.

Военнослужащие отметили, что считают недопустимым недооценивать противника. Свою позицию они объясняют тем, что среди Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть командиры, которые знают, как руководить боевые действиями. Об этом пишет Lenta.ru.

Также по словам морпехов, если говорить в целом об обстановке, то продолжающиеся на протяжении месяца дожди и туманы практически отменяют возможность стрельбы. Из-за непогоды степи между Волновахой и Угледаром превратились в море грязи.

Танкисты бригады добавили, что сопротивление противника в Павловке оказалось неожиданно упорным.

Напомним, в начале ноября сообщалось, что за Павловку шли серьезные бои. Военкор KP.RU Дмитрий Стешин проработал день на позициях минометчиков батальона "Восток" под Угледаром и из первых уст узнал последние новости о наступлении России и боях под Павловкой.

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