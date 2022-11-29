Песков назвал чрезвычайно актуальной идею создания газового союза России, Казахстана и Узбекистана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Идея создания газового союза России, Казахстана и Узбекистана является чрезвычайно актуальной и отвечает интересам этих стран, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Речь идет о том, что это огромная, обширная территория в очень важном регионе и маршруты поставок энергоносителей чрезвычайно актуальны для этой территории. Там очень разветвленная сеть и координация действий – это то, что будет соответствовать интересам всех трех стран, – сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.

Как объяснил Песков, президент России Владимир Путин предлагает создать координационный механизм в рамках газового союза РФ, Казахстана и Узбекистана, и для этого, вероятно, нужно будет некое юридическое лицо.

Как писал сайт KP.RU, ранее российский лидер и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Москве обсудили создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном.