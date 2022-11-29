Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика29 ноября 2022 9:24

Песков назвал чрезвычайно актуальной идею создания газового союза России, Казахстана и Узбекистана

На территориях трех стран очень разветвленная сеть газопроводов, отметил пресс-секретарь главы государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Песков назвал чрезвычайно актуальной идею создания газового союза России, Казахстана и Узбекистана

Песков назвал чрезвычайно актуальной идею создания газового союза России, Казахстана и Узбекистана

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Идея создания газового союза России, Казахстана и Узбекистана является чрезвычайно актуальной и отвечает интересам этих стран, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Речь идет о том, что это огромная, обширная территория в очень важном регионе и маршруты поставок энергоносителей чрезвычайно актуальны для этой территории. Там очень разветвленная сеть и координация действий – это то, что будет соответствовать интересам всех трех стран, – сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.

Как объяснил Песков, президент России Владимир Путин предлагает создать координационный механизм в рамках газового союза РФ, Казахстана и Узбекистана, и для этого, вероятно, нужно будет некое юридическое лицо.

Как писал сайт KP.RU, ранее российский лидер и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Москве обсудили создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном.