Путин и Токаев обсудили создание "тройственного газового союза" с Узбекистаном

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Москве обсудили создание "тройственного газового союза" с Узбекистаном. Об этом заявил пресс-секретарь главы казахского государства Руслан Желдибай в социальных сетях.

По его словам, Путин и Токаев обсуждали вопросы координации действий при транспортировке российского газа через Казахстан и Узбекистан.

В результате лидеры договорились провести детальные переговоры с участие экспертов трех стран, чтобы интересы всех участников союза были учтены, добавил Желдибай.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали декларацию по итогам переговоров в Москве по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

Напомним, вице-премьер - министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин заявил, что Россия была и остается стратегическим торгово-экономическим партнером республики. Он также обратил внимание на рост товарооборота между странами на треть.