Украина запросила у США дополнительный объем газа для прохождения отопительного сезона Фото: REUTERS

Украина запросила у США дополнительный объем газа для прохождения отопительного сезона и помощь в обеспечении оборудованием, об этом сообщил председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

«Продолжаю сотрудничество с Агентством США по международному развитию (USAID) - провел встречу с Эрин МакКи, председателем USAID - US Agency for International Development в Европе и Азии. Ключевое - дополнительный объем газа, необходимый для прохождения этого отопительного сезона», - написал Чернышов на своей странице в соцсети.

Кроме того, он отметил, что обсуждалась помощь в предоставлении Украине метанола, газовых компрессоров, дизельных генераторов и оборудования для добычи газа.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее глава лесного агентства Украины Юрий Болоховец заявлял, что на отопительный сезон 2022-23 годов Украина нуждается в более чем 7 миллионах кубометров дров, что в разы больше, чем обычно в предыдущие годы.

При этом бывший глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко подчеркивал, что предстоящая зима будет «худшей в истории» Украины, и предупреждал о серьезных перебоях с подачей электричества и проблемах с отоплением.

Он уточнял, что примерно 40% объектов электроэнергетики на Украине разрушены.