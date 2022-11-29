Власти Латвии пообещали 14 тысяч евро за просмотр российского ТВ

Власти Латвии готовы платить за просмотр и запись передач российских телеканалов
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Государственная канцелярия Латвии объявила тендер на мониторинг российских телеканалов. С ним можно ознакомиться по ссылке.
Как следует из условий закупки, латвийские власти готовы заплатить 14 тысяч евро за восьмимесячный просмотр российских телеканалов, трансляция которых в Латвии запрещена. В их числе Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", НТВ, Russia Today и другие.
От подрядчика требуется искать передачи по ключевым словам и датам их выхода, а также обеспечивать архивирование их записей.
Как ранее писал сайт KP.RU, еще в июне 2022 года латвийского глава Нацсовета по средствам массовой информации Иварс Аболиньш объявил, что власти страны приняли решение запретить распространять на территории Латвии и изъять из списка ретранслируемых в Латвии программ 80 зарегистрированных в России телеканалов.