Власти Латвии пообещали 14 тысяч евро за просмотр российского ТВ

Власти Латвии готовы платить за просмотр и запись передач российских телеканалов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная канцелярия Латвии объявила тендер на мониторинг российских телеканалов. С ним можно ознакомиться по ссылке.

Как следует из условий закупки, латвийские власти готовы заплатить 14 тысяч евро за восьмимесячный просмотр российских телеканалов, трансляция которых в Латвии запрещена. В их числе Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", НТВ, Russia Today и другие.

От подрядчика требуется искать передачи по ключевым словам и датам их выхода, а также обеспечивать архивирование их записей.

Как ранее писал сайт KP.RU, еще в июне 2022 года латвийского глава Нацсовета по средствам массовой информации Иварс Аболиньш объявил, что власти страны приняли решение запретить распространять на территории Латвии и изъять из списка ретранслируемых в Латвии программ 80 зарегистрированных в России телеканалов.