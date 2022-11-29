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НовостиПолитика29 ноября 2022 10:44

Власти Латвии пообещали 14 тысяч евро за просмотр российского ТВ

Власти Латвии объявили тендер на мониторинг российского телевидения за 14 тысяч евро
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Власти Латвии готовы платить за просмотр и запись передач российских телеканалов

Власти Латвии готовы платить за просмотр и запись передач российских телеканалов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная канцелярия Латвии объявила тендер на мониторинг российских телеканалов. С ним можно ознакомиться по ссылке.

Как следует из условий закупки, латвийские власти готовы заплатить 14 тысяч евро за восьмимесячный просмотр российских телеканалов, трансляция которых в Латвии запрещена. В их числе Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", НТВ, Russia Today и другие.

От подрядчика требуется искать передачи по ключевым словам и датам их выхода, а также обеспечивать архивирование их записей.

Как ранее писал сайт KP.RU, еще в июне 2022 года латвийского глава Нацсовета по средствам массовой информации Иварс Аболиньш объявил, что власти страны приняли решение запретить распространять на территории Латвии и изъять из списка ретранслируемых в Латвии программ 80 зарегистрированных в России телеканалов.