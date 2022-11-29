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НовостиПолитика29 ноября 2022 11:34

Блинкен пригрозил усилением присутствия НАТО от Черного до Балтийского морей

Черноморский регион имеет стратегическое значение для альянса, отметил глава Госдепа США
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Блинкен пригрозил усилением присутствия НАТО от Черного до Балтийского морей

Блинкен пригрозил усилением присутствия НАТО от Черного до Балтийского морей

Фото: REUTERS

НАТО будет усиливать свое присутствие на территориях от Черного до Балтийского морей, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

«Мы будем усиливать присутствие НАТО от Черного до Балтийского морей. В рамках этих усилий мы постоянно работаем друг с другом, а также с НАТО», – сказал глава Госдепартамента США на пресс-конференции в Бухаресте.

Как отметил Блинкен, черноморский регион имеет стратегическое значение для НАТО.

Напомним, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что военно-политический блок намерен нарастить военное присутствие в Балтии для обеспечения безопасности Финляндии и Швеции.

В сентябре этого года глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что

Североатлантический альянс планировал расширение присутствия у границ России еще несколько лет назад. По его словам, речь идет о развертывании у границ РФ боевых групп бригадного уровня, которые при необходимости будут подготовлены для трансформации в более крупные соединения.