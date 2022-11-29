Блинкен пригрозил усилением присутствия НАТО от Черного до Балтийского морей Фото: REUTERS

НАТО будет усиливать свое присутствие на территориях от Черного до Балтийского морей, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

«Мы будем усиливать присутствие НАТО от Черного до Балтийского морей. В рамках этих усилий мы постоянно работаем друг с другом, а также с НАТО», – сказал глава Госдепартамента США на пресс-конференции в Бухаресте.

Как отметил Блинкен, черноморский регион имеет стратегическое значение для НАТО.

Напомним, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что военно-политический блок намерен нарастить военное присутствие в Балтии для обеспечения безопасности Финляндии и Швеции.

В сентябре этого года глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что

Североатлантический альянс планировал расширение присутствия у границ России еще несколько лет назад. По его словам, речь идет о развертывании у границ РФ боевых групп бригадного уровня, которые при необходимости будут подготовлены для трансформации в более крупные соединения.