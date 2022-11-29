В Швейцарии заявляют о реальных рисках нехватки газа текущей зимой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Швейцарии реальны риски дефицита газа нынешней зимой, а понижение температуры в домах на один градус позволит сэкономить 10% энергии, об этом сообщили в пресс-релизе Швейцарской ассоциации газовой промышленности.

«Нынешняя ситуация, безусловно, несколько улучшилась, но риски нехватки энергии остаются вполне реальными на эту зиму. Европа также сталкивается с серьезными трудностями в обеспечении поставок газа зимой 2023/24 года», - говорится в документе.

В ассоциации отмечают, что обогрев дома на один градус меньше означает экономию энергии порядка 10%.

Кроме того, в ассоциации подчеркнули, что «швейцарская газовая промышленность поддерживает призывы Федерального совета к энергосбережению и намерена внести свой вклад в это, предоставляя практические советы по сокращению ежедневного потребления газа».

Как сообщал сайт KP.RU, аналитик Energy Aspects заявлял, что энергетический кризис в Европе может не закончиться и до конца следующего года в связи с тем, что данный регион борется с устойчивым спросом, а также сокращением предложения.