Россия решила предложить Вашингтону новые даты встречи по СНВ-3 Фото: REUTERS

Россия предложит Соединенным Штатам новые даты проведения встречи по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Я подчеркиваю, что это не отмена, а перенос. Мы через какое-то время будем американцам предлагать новые даты. До конца года вряд ли, мы не ориентируемся на конец года. Сейчас преждевременно говорить, как и когда мы внесем эти новые предложения и на какой период по времени будем ориентироваться в конечном итоге», – сказал дипломат журналистам.

Напомним, заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ должно было пройти в с 29 ноября по 6 декабря 2022 в Каире.

Как писал сайт KP.RU, накануне в Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон готов провести консультации с Москвой по СНВ-3 в ближайшее время.