Госдеп заявил о готовности провести консультации с Россией по СНВ-3 в ближайшее время Фото: REUTERS

Соединенные Штаты готовы провести консультации с Россией по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) в ближайшее время, заявили в Государственном департаменте США.

Как передает телеканал CNN, Вашингтон готов перенести переговоры на «любые кратчайшие сроки», так как продолжение инспекций является приоритетом для поддержания договора в качестве инструмента стабильности.

Напомним, в начале ноября в Госдепе США заявили о возможности проведения переговоров с Россией по СНВ-3 в ближайшее время. Представитель ведомства Нед Прайс уточнил, что во время переговоров будут обсуждаться исключительно вопросы двусторонних отношений США и России и возможность возобновления инспекций в рамках договора о нераспространении стратегических наступательных вооружений.

Ранее ООН призвала к Россию и США разрешить все проблемы, которые касаются доступа в рамках ДСНВ.