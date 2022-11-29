Глава Минобороны Украины заявил о получении французских РСЗО LRU Фото: соцсети

Вооруженные силы Украины получили от Франции реактивные системы залпового огня LRU, сообщил украинский министр обороны Алексей Резников.

«LRU из Франции прибыл на Украину. Это видимый результат дружбы между Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном. Спасибо Себастьену Лекорню, правительству и народу Франции!» – написал глава Минобороны Украины в Twitter.

Ранее сообщалось, что у французской армии практически закончилась артиллерия. Это случилось после того, как Франция внепланово поставила Украине 18 вместо 10 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.

Напомним, французские власти направили через Румынию для передачи в скором времени Украине партию генераторов в количестве ста штук. С момента начала конфликта на Украине Париж направил уже 85 электрогенераторов Киеву и в Молдавию.