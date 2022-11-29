В МИД России объяснили перенос встречи с США по ДСНВ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал журналистам перенос двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

По его словам, данное решение было политическим. Он также добавил, что американская сторона не хотела считаться с получаемыми от Москвы сигналами.

- Ситуация складывалась так, что у нас не оказалось другого выбора, решение принималось на политическом уровне. Мы столкнулись с ситуацией, когда США по ряду направлений демонстрировали не просто нежелание воспринимать наши сигналы и считаться с нашими приоритетами, а действовали в противоположном ключе, - объяснил Рябков на полях мероприятия Фонда Горчакова "Диалог во имя будущего".

Представитель российского дипломатического ведомства акцентировал внимание на том, что это предопределило перенос обсуждения.

- В совокупности все это предопределило перенос - я подчеркиваю это не отмена, а перенос, - сказал Рябков.

8 ноября сообщалось, что контакты России и США по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) продолжаются. В конце ноября-начале декабря 2022 года может состояться заседание двусторонней комиссии по ДСНВ-3, оно будет первым после начала спецоперации России на Украине.