Минобороны Украины заявило о начале производства артиллерийских снарядов калибра 152-мм Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственный концерн «Укроборонпром» начал серийное производство снарядов для артиллерийских орудий калибра 152-мм, которые поставляются Киеву странами Запада. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

«Первые 152-мм снаряды украинского производства поступят через несколько дней», – сказано в Telegram-канале украинского военного ведомства.

Ранее сообщалось, что на Украине не было собственного производства снарядов калибра 152-мм, и Вооруженные силы страны применяли боеприпасы, которые остались на складах еще со времен Советского Союза или поставлялись с Запада.

Напомним, ВСУ задействуют при обстрелах Донбасса практически все виды имеющегося у них оружия: реактивные системы залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Град», артиллерию калибра 155 и 152-мм, а также 120-мм минометы.

Газета The New York Times сообщала, что две трети стран НАТО больше не способны помогать Украине вооружением.