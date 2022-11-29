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НовостиВ мире29 ноября 2022 14:41

Польша не отдаст Украине свои ЗРК Patriot

Премьер Польши заявил, что системы Patriot будут служить для защиты польского неба
Сергей ГАПЧУК
моравецкий заявил, что системы Patriot будут служить для защиты польского неба

моравецкий заявил, что системы Patriot будут служить для защиты польского неба

Фото: REUTERS

Польше не имеет планов отдать свои зенитно-ракетные комплексы Patriot Украине, об этом журналистам заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

Журналисты задали ему вопрос о возможности передачи Patriot Украине.

«Нет. Наши системы Patriot, которые нам поступят, надеюсь, уже скоро, точно будут служить для защиты польского неба, так как это только первые батареи, которые к нам поступают», - ответил Моравецкий.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее Польша предлагала Германии разместить системы Patriot на польско-украинской границе.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт запретила польским властям передавать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Ламбрехт отмечала, что в системе противовоздушной обороны ЕС имеются серьезные бреши, которые стали очевидны после падения украинской ракеты С-300 в Польше.