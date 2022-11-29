Польша не отдаст Украине свои ЗРК Patriot

моравецкий заявил, что системы Patriot будут служить для защиты польского неба Фото: REUTERS

Польше не имеет планов отдать свои зенитно-ракетные комплексы Patriot Украине, об этом журналистам заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

Журналисты задали ему вопрос о возможности передачи Patriot Украине.

«Нет. Наши системы Patriot, которые нам поступят, надеюсь, уже скоро, точно будут служить для защиты польского неба, так как это только первые батареи, которые к нам поступают», - ответил Моравецкий.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее Польша предлагала Германии разместить системы Patriot на польско-украинской границе.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт запретила польским властям передавать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Ламбрехт отмечала, что в системе противовоздушной обороны ЕС имеются серьезные бреши, которые стали очевидны после падения украинской ракеты С-300 в Польше.