В Германии отказали в передаче Украине ЗРК Patriot Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии министр обороны Кристина Ламбрехт запретила польским властям передавать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, об этом рассказало агентство Reuters.

«Эти комплексы – часть интегрированной воздушной обороны НАТО, что значит, что они предназначены для развертывания только на территории НАТО», - заявила Лабрехт.

При этом она подчеркнула, что размещение ЗРК на территории стран, не входящих в альянс, должно ставиться под обсуждение всех стран-членов альянса.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава оборонного ведомства Германии сообщала, что в системе противовоздушной обороны Европейского союза имеются серьезные бреши, которые стали очевидны после падения украинской ракеты С-300 в Польше.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак пояснял, что Польша предложила Германии разместить системы противоракетной обороны Patriot на польско-украинской границе.

Напомним, 15 ноября 2022 года польские СМИ сообщили о падении ракет в деревне Пшеводув Люблинского воеводства, в результате погибло два человека

Лучшие интервьюеры Радио «Комсомольская правда» беседуют с теми, кому есть что сказать. Подписывайтесь на новые выпуски и слушайте, когда удобно!