В Польше начали бороться с украинскими беженцами, злоупотребляющими помощью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Польше власти стали бороться со злоупотреблениями помощью, которые происходят среди беженцев из Украины, об этом сообщил журналистам премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Сегодня совет министров обсуждал законопроект, который имеет целью изменения условий помощи, условий поддержки для украинских беженцев таким образом, чтобы, во-первых, избежать какого-либо злоупотребления польской системой социального страхования, здравоохранения», - отметил Моравецкий.

Он отметил, что Польша готовится к новой волне беженцев из Украины и хочет минимизировать расходы бюджета на помощь им.

Премьер подчеркнул, что «мы готовимся…, чтобы система была соответствующим образом подготовлена, чтобы польский налогоплательщик как можно меньше заплатил за возможную следующую волну беженцев».

Как сообщал сайт KP.RU, согласно официальным данным ООН Россия приняла больше всего беженцев из Украины и находится по этому показателю на первом месте. На втором месте по числу принятых украинских беженцев Польша, на третьем – Германия.

Россия выделила на помощь беженцам, которые прибыли в страну с территории Донбасса и Украины, свыше 11 миллиардов рублей.