Bloomberg: НАТО обдумывает идею предоставления Украине истребителей МиГ-29 и F-16 Фото: REUTERS

Лидеры НАТО снова вернулись к рассмотрению идею о предоставлении Украине истребителей МиГ-29 и американских F-16. От них они отказались еще в начале российской спецоперации, пишет Bloomberg.

По данным агентства, сейчас Украина, власти которой просят Запад закрыть небо над страной, вероятнее всего получит такое вооружение, как система противовоздушной обороны (ПВО) "Железный купол", батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot и, не исключено, что еще и ей достанутся тактические истребители.

- В НАТО возвращаются к идее, которую отвергли в первые дни (спецоперации): предоставить либо истребители советской эпохи МиГ-29,либо излишки американских F-16, - сказано в публикации колумниста агентства, отставного адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса.

При этом он считает, что у российской стороны преимущество в воздухе над Украиной, в том числе из-за того, что у РФ "значительно больше военно-воздушных сил".

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что двери организации остаются открытыми для Украины, в настоящее время приоритетом альянса является сохранение единства и продолжение оказания поддержки киевскому режиму.