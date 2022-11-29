Власти Львовской области запретили деятельность Украинской православной церкви Фото: ИВАНОВА Диана

На Украине власти Львовской области запретили в регионе деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в областном совете.

- Депутаты Львовского областного совета 29 ноября во время заседания приняли решение о необходимости запрета деятельности религиозных организаций (объединений) УПЦ (московского патриархата) на территории Львовской области, - сказано в сообщении на странице облсовета в соцсети.

При этом, совет Львовской области призвал Верховную раду запретить деятельность УПЦ на территории всей страны.

По информации местного издания "Захiд", в поддержку резолюции о запрете УПЦ проголосовали 54 из 84 депутатов областного органа власти.

Накануне в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете Русской православной церкви (РПЦ) и учреждений, входящих в ее состав. Авторы документа объяснили необходимость его принятия предотвращением угроз национальной безопасности Украины.