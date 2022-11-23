На Украине намерены запретить Русскую православную церковь Фото: REUTERS

В Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете Русской православной церкви (РПЦ) и учреждений, входящих в ее состав. Об этом сообщила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко.

«По инициативе народного депутата Николая Княжицкого зарегистрирован законопроект, направленный на запрет деятельности РПЦ на Украине», – написала она в Facebook.

Согласно законопроекту, на Украине будут полностью запрещены религиозные организации и учреждения, входящих в состав РПЦ или признающие в любой форме подчиненность ей в канонических, организационных и других вопросах. Авторы документа объяснили необходимость его принятия предотвращением угроз национальной безопасности Украины, сказано на сайте «Европейской Солидарности».

По словам Геращенко, в Киево-Печерской лавре, где накануне Служба безопасности Украины провела обыски, сформировалось «антиукраинское кремлевское гнездо, не имеющее ничего общего с религией и церковью». Фракция «Европейская Солидарность» направила правительству Украины обращение с требованием немедленно разорвать договор аренды с Московским патриархатом, по которому Лавра «используется кремлевскими агентами», заявила она.

Как сообщал сайт KP.RU, накануне украинские СМИ заявили о начале проведения СБУ обысков в Киево-Печерской Лавре. Позже в ведомстве назвали обыски «контрразведывательными мероприятиями» в рамках работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб на Украине.