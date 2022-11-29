Мишустин заявил о росте доходов бюджета России на 10%

Доходы бюджета за январь-сентябрь этого года выросли на 10% Фото: Артем КИЛЬКИН

Доходы бюджета за январь-сентябрь этого года выросли на 10% в годовом выражении, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

«Доходы бюджета за январь-сентябрь выше ожидаемых. Они выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизились к 20 триллионам рублей. Расходы также увеличились – на 5,5%, примерно до 19,5 триллиона рублей», – сказал премьер-министр.

Как объяснил Мишустин, увеличение расходов связано с ростом социальных выплат, которые стали более адресными. По словам главы правительства России, объем внешнего государственного долга за девять месяцев сократился более чем на 25%, что снижает зависимость от иностранного капитала и обеспечивает сбалансированность бюджетной системы.

Несмотря на санкции основные показатели бюджета сбалансированы, а устойчивость финансовой системы не нарушилась, подчеркнул Мишустин. Министр финансов Антон Силуанов в свою очередь сообщил, что профицит бюджета за девять месяцев этого года составил 200 миллиардов рублей.

Как писал сайт KP.RU, ненефтегазовые доходы российского бюджета упали почти на 4% по итогам девяти месяцев этого года.