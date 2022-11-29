Венгрия выступила против созыва комиссии Украина - НАТО Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не допустит созыва Комиссии Украина - НАТО до тех пор, пока власти в Киеве не восстановят права этнических венгров в Закарпатье. Об этом политик заявил в соцсетях.

- Для нас в этом нет ничего нового и удивительного. Мы уже давно дали понять, что, пока Украина не вернет закарпатским венграм их права, мы не будем способствовать созыву этого органа, - объяснил он.

Глава МИД также добавил, что Венгрия не поднимала данный вопрос с тех пор, как начался конфликт на Украине, и в ближайшее время не собирается этого делать.

В 2018 году сообщалось, что Будапешт намерен и дальше блокировать проведение заседаний комиссии Украина - НАТО на уровне министров, поскольку Киев так и не принял рекомендации Венецианской комиссии по скандальному закону об образовании.

Также ранее сайт KP.RU писал о том, что до этого Будапешт уже накладывал вето на предложение провести саммит Украина - НАТО. Обойти его нельзя, поскольку для созыва заседания необходимо единогласное решение всех стран-членов альянса.