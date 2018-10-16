Венгрия продолжит блокировать заседания комиссии Украина — НАТО

16 Окт. 08:33 2018-10-16T08:33:41+03:00

В Будапеште пообещали препятствовать вхождению Киева в альяс, пока не будет решен вопрос со скандальным законом об образовании

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Будапешт намерен и дальше блокировать проведение заседаний комиссии Украина — НАТО на уровне министров, поскольку Киев так и не принял рекомендации Венецианской комиссии по скандальному закону об образовании. Такое заявление глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сделал во время встречи с украинским коллегой Павлом Климкиным.

"Когда идёт речь о действиях, к сожалению, мы пока не увидели никакого прогресса", — цитирует Deutsche Welle дипломата.

Напомним, что Закон об образовании на Украине вступил в силу 28 сентября 2017 года. Согласно ему, весь учебный процесс в стране должен осуществляться исключительно на украинском языке. При этом мнение огромного числа проживающих там русских, венгров, поляков и других национальных меньшинств не учитывается.

Ранее Сийярто уже говорил о том, что Будапешт не будет намерен поддерживать Украину на международной арене до тех пор, пока скандальный документ не отменят. По его мнению, такой шаг киевских властей властей противоречит международным обязательствам, взятым в рамках соглашения об ассоциации с ЕС.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году Будапешт уже накладывал вето на предложение провести саммит Украина — НАТО. Обойти его нельзя, поскольку для созыва заседания необходимо единогласное решение всех стран-членов альянса