Европе предрекли небывалый кризис из-за отказа от российского дизельного топлива Фото: REUTERS

После отказа от поставок нефтепродуктов из России Европа может столкнуться с сильнейшим кризисом без российского дизельного топлива, заявили аналитики.

Как передает Bloomberg со ссылкой на данные компании Vortexa Ltd., страны Евросоюза по-прежнему сильно зависят от поставок дизтоплива из России. Так, с 1 по 24 ноября в ЕС и Великобританию доставлялось в среднем по 1,34 миллиона топлива в день, главным образом морским путем. Это составляет 45% от общего объема поставок, сказано в сообщении.

Издание напомнило, что с 5 февраля 2023 страны ЕС прекратят импорт дизеля и нефтепродуктов из России по морю. После этого Европе будет необходимо как можно быстрее найти альтернативные источники, иначе ЕС «рискует оказаться в самом центре небывалого кризиса», резюмировало агентство.

Напомним, ранее стало известно, что европейские трейдеры увеличили закупки дизельного топлива из России перед вступлением в силу эмбарго на импорт российских нефтепродуктов. Как рассказала Reuters старший аналитик компании Vortexa Памела Мангер, загрузка хранилищ в регионе Амстердам – Роттердам – Антверпен с начала ноября выросла на 126% по сравнению с октябрем – до 215 тысяч баррелей в сутки.