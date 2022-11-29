Зеленский по телефону обсудил с Шольцем формулу мирного урегулирования и противоракетную защиту Украины Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский 29 ноября сообщил, что созвонился с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По телефону политики обсудили украинскую формулу мирного урегулирования ситуации, а также говорили про защиту страны от ракетных атак.

- Провел телефонный разговор с Олафом Шольцем. Поблагодарил его за поддержку инициативы Grain from Ukraine ("Зерно из Украины"). ... обсудили реализацию украинской формулы мира и сотрудничество для защиты Украины от российского ракетного террора, - написал Зеленский в посте на странице в Тwitter.

Напомним, впервые украинский лидер озвучил украинскую формулу мира 15 ноября в ходе онлайн-выступления на саммите G20. Он заверил, что есть определенный набор решений, которые можно реализовать, чтобы "действительно гарантировать мир". В чатсности, одним из условий выполнения данной формулы он назвал "вывод российских войск и прекращение боевых действий".

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