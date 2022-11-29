США отказались признавать Россию "страной-спонсором терроризма" Фото: REUTERS

Руководство Соединенных Штатов не намерено включать Россию в свой список "стран - спонсоров терроризма". Власти опасаются, что, если это произойдет, то ситуация повлечет за собой ряд негативных последствий.

По словам постпреда США при ОБСЕ Майкла Карпентера, подобный шаг может помешать зерновой сделке.

- У нас есть довольно конкретные внутренние законодательные нормы относительно государств - спонсоров терроризма. Мы считаем использование этого законодательства в результате ограничит нашу способность оказывать гуманитарную помощь оккупированным частям Украины и способствовать другим действиям, которые, по нашему мнению, отвечают интересам и Украины, и США, - заявил политик.

Незадолго до этого сообщалось, что Европейский парламент принял резолюцию о признании России "государством - спонсором терроризма" из-за спецоперации на Украине. За это решение проголосовали 494 депутата, против оказались 58, 44 - воздержались.

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