Железный занавес восстановлен: Европарламент объявил Россию спонсором терроризма

Перед началом заседания Европарламента в Брюсселе. Фото: REUTERS

Европейский парламент принял резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма» из-за специальной военной операции на Украине. За это решение проголосовали 494 депутата, против оказались 58, 44 - воздержались.

Ничего нового евродепутаты не сказали - лишь поддержали аналогичные документы, принятые ранее парламентской ассамблей НАТО, такой же ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), а также парламентами главных антироссийских мосек ЕС - Латвии, Литвы, Эстонии, Чехии да Польши. Резолюция призывает свести «к абсолютному минимуму» дипломатические отношения с Москвой и принять очередной, уже девятый по счету, пакет санкций против нашей страны.

Европа снова буквально подняла «Железный занавес» вокруг своего исконного врага. Однако невозможно не отметить, что преграда создается только в умах простых людей. По сути же гневные словеса, содержащиеся в новоиспеченном решении, не значат ровным счетом ничего. Никаких юридических обязательств на страны Европы они не накладывают, санкции и так введет исполнительный орган ЕС - Еврокомиссия. Правда, чем больше Брюссель их тиражирует, тем хуже живется простым людям в самом Старом Свете. Но это их проблемы. Зато документ четко говорит об одном: Запад больше не пытается прятать за показным этикетом свою свирепую, вековую ненависть к России и русским.

Посмотрите, что эти политики, считающиеся образованными серьезными людьми, ставят нам в вину. Например, вот такое: «Российские силы и военизированные формирования систематически истребляют гражданское население на Украине. Российские войска продолжают преднамеренно наносить удары по украинской критической инфраструктуре, терроризируя население и лишая его доступа к газу, электричеству, воде, интернету и другим основным товарам и услугам». Про «систематическое истребление гражданского населения» они могут врать сколько угодно, вот только конкретных примеров оного даже в западных СМИ нет, если, конечно, не брать постановочные провокационные шоу в Буче или Купянске. А потом, любезные, где же вы были со своей принципиальностью, когда ВСУ годами обстреливала города Донбасса, разрывая снарядами в клочья мирных жителей, включая детей, женщин, стариков? Счет жертв идет на тысячи. И почему же вы молчали в тряпочку, когда киевский режим лишил водоснабжения и электроэнергии Крым с населением в два с половиной миллиона человек? Разве это не было явным терроризмом? Было, конечно. Но он вам был выгоден, потому что вредил России. А это та «великая» для Запада цель, которую он дозволит достигать кому угодно и любыми средствами.

Но одной Украины для того, чтобы облаять в своей резолюции Россию, европарламентариям показалось мало. Нам припомнили и дела минувших дней - в документе говорится о «нападениях на гражданское население в ряде других мест, в том числе во время второй чеченской войны, российско-грузинской войны 2008 года и гражданской войны в Сирии». До кучи туда добавили еще... Центральноафриканскую Республику и Мали. Мол, там российские военные тоже творили геноцид.

Сентябрь 2020 г. Протест в Мали против военного присутствия Франции на территории страны и за военное сотрудничество с Россией. Фото: H.DIAKITE, EPA/ТАСС

Если депутаты действительно в это верят, то их надо гнать поганой метлой - незнание реалий не позволяет им заниматься столь деликатным делом. Но, скорее всего, прекрасно они историю знают, однако политическая целесообразность заставляет их выдавать откровенную ложь за истину. Этак нас скоро призовут к ответу за вторжение в «цивилизованную Европу» в ходе Второй мировой войны.

Одно европейцев корежит: США вдруг не поддержали прыть их парламентских ассамблей. Там посчитали включение России в список стран-террористов преждевременным и даже опасным шагом. Потому что это может окончательно пересечь точку невозвратав двусторонних отношениях со всеми вытекающими последствиями. А виртуальные «часы Судного дня», отсчитывающие время до начала ядерной войны, могут превратиться в секундомер.

Безумное решение евродепутатов прокомментировали в Москве. «Европарламент принял резолюцию о признании России «спонсором терроризма». Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма», - написала в своем Телеграм канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Лучше и не скажешь.