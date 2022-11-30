Офицер Народной милиции ЛНР считает, что украинцы не довольны отношением к ним со стороны добровольцев из Польши и их привилегиями Фото: REUTERS

В рядах ВСУ растут разногласия между военнослужащими Украины и польскими наемниками. Такое мнение выразил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко. Он считает, что украинцы не довольны отношением к ним со стороны добровольцев из Польши и их привилегиями.

"В рядах ВСУ растут разногласия между украинскими военнослужащими и польскими наемниками. Несмотря на относительно равные условия несения службы, польские военнослужащие имеют ряд привилегий по сравнению с украинцами", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, польские военные получают дополнительные средства в виде "донатов", помимо зарплаты, экипировку от западных спонсоров, в то время как украинцы закупают все самостоятельно.

"Поляки в общении проявляют высокомерие, и относятся к украинцам как людям второго сорта. Эти факты, а также ряд других преференций иностранцам, вызывают недовольство украинцев", - утверждает Марочко.

Тем не менее Вашингтон может заставить Варшаву отправить войска в Украину в случае дальнейшего ослабления Киева. Такой вариант развития событий допустил польский политолог Лешек Сыкульский.