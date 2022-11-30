Импорт из России в Турцию сократился на 1,2 млрд долларов в октябре 2022 года

Россия по-прежнему опережает ближайших конкурентов по поставкам Анкаре - Китай и Швейцарию, уточнили в институте статистики Турции Фото: REUTERS

Российский импорт в Турцию снизился на 1,2 млрд долларов в октябре 2022 года по сравнению с сентябрем. Об этом свидетельствуют показатели турецкого института статистики. Несмотря на спад в импорте, Россия по-прежнему опережает ближайших конкурентов по поставкам Анкаре - Китай и Швейцарию.

Показатели импорта российских энергоносителей, которые составляют значительную долю импорта, сократились до 4,9 млрд долларов, в то время, как импорт в сентябре 2022 по этой статье составлял 6,2 млрд долларов.

За десять месяцев 2022 года Россия занимает лидирующую позицию по импорту в Турцию. Совокупный объем ввозимой продукции Анкары составил 49,6 млрд долларов. На втором месте находится Китай с поставками на 34,6 млрд долларов и на третьем месте - Германия, чьи поставки оцениваются в 19,3 млрд долларов.

Что касается самого импортируемого ресурса, Турция начала частично оплачивать поставки газа из России в рублях. Недавно министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что в настоящее время Москва и Анкара работают над техническими моментами, касающимися торговли в национальных валютах.