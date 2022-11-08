Турция начала частично оплачивать российский газ в рублях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция начала частично оплачивать поставки газа из России в рублях, сообщил министр энергетики страны Фатих Донмез.

«Частичная оплата уже началась. Намерены активизировать нашу работу в этом направлении», – сказал глава Минэнерго Турции в интервью телеканалу TRT Haber.

Как отметил Донмез, в настоящее время Москва и Анкара работают над техническими моментами, касающимися торговли в национальных валютах.

Как писал сайт KP.RU, в сентябре президент России Владимир Путин сообщил, что Турция будет оплачивать в рублях 25% поставок газа из РФ.

Ранее министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати заявил о намерении добиваться от «Газпрома» скидки на российский газ. Как отметил глава ведомства, Анкара и Москва сохраняют хорошие экономические отношения, поэтому он собирается добиваться получения скидки на большой объем закупленного российского газа. Кроме того, Небати заявил, что попросит «Газпром» о предоставлении отсрочки по оплате за голубое топливо.