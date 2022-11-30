Зарплаты бюджетников вырастут в России более чем на 8% в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зарплаты работников бюджетной сферы увеличатся в следующем году более чем на 8%, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

«Пенсии в следующем году вырастут на тысячу рублей, как и ранее было запланировано. Заработные платы работников бюджетной сферы вырастут на уровень прогноза роста заработной платы экономики – более 8%», – сказал глава Минфина журналистам.

По словам Силуанова, такой показатель заложен в бюджете страны на 2023-2025 годы. Касаясь вопроса денежного содержания военнослужащих, Силуанов отметил, что «все идет в рамках решений, которые были приняты». Как объяснил министр, содержание вырастает в соответствии с динамикой роста инфляции, однако зарплаты сотрудников правоохранительных органов увеличиваются более опережающими темпами.

Как писал сайт KP.RU, в 2023 году в России планируется увеличить до 16 242 рублей минимальный размер оплаты труда.