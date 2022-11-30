Одесский горсовет проголосовал за демонтаж памятников Екатерине II и Александру Суворову Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Городской совет Одессы проголосовал за демонтаж и перенос памятников «Основателям Одессы» и полководцу Александру Суворову.

«На XVI сессии Одесского городского совета депутатами поддержано решение о демонтаже и переносе памятника «Основателям Одессы». На XVI сессии Одесского городского совета депутаты решили демонтировать и перенести памятник А. Суворову», – сказано в Telegram-канале совета.

Уточняется, что за демонтаж памятника Екатерине II проголосовали 43 депутата, один не голосовал, тех, кто был против или воздержался не было. Аналогично прошло голосование за демонтаж памятника Александру Суворову.

Как писал сайт KP.RU, власти Одессы планируют демонтировать памятник императрице Екатерине II в ближайшее время, поскольку он не представляет художественной ценности. Об этом заявил председатель военной администрации Одесской области Сергей Братчук. По его словам, четыре фигуры композиции «Основателям Одессы» вернут в музей.