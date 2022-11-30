Глава МИД Швеции Билльстрём не подтвердил вступление страны в НАТО в 2023 году

Глава МИД Швеции Билльстрём заявил о прогрессе в переговорах по ратификации со стороны Анкары Фото: REUTERS

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём не подтвердил информацию о том, что страна вступит в НАТО уже в 2023 году. После встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу он заявил о прогрессе в переговорах по ратификации - продвижении протокола о вступлении в альянс, со стороны Анкары.

"Я не хочу определять конкретные временные рамки. Как только все условия трехстороннего меморандума будут выполнены, мы увидим, как произойдет ратификация турецким парламентом", - сказал министр о выполнение Швецией и Финляндией ряда требований Турции для достижения согласия Анкарой по их вступлению в НАТО.

Вторая сессия министерской встречи НАТО состоялась в Бухаресте 29 ноября 2022 года. По итогам этой встречи Билльстрём сказал, что дополнительно посетит Анкару для продолжения переговорного процесса.

"По сути дела, мы провели очень хорошую встречу между Турцией, Финляндией и Швецией. Я чувствую, что есть прогресс, мы движемся в направлении выполнения трехстороннего меморандума, - добавил он.

Ранее глава правительство Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что страна поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом он написал в своем Twitter. Информации об официальном подписании ратификации по вступлению со стороны Венгрии пока не было.

Венгрия и Турция - единственные страны в Североатлантическом альянсе, которые не дали ратификацию на вступление двух стран в НАТО.

Напомним, основное требование Турции, которое не раз озвучивалось представителями страны, выдать 73 члена Рабочей партии Курдистана, партии "Демократический союз" и Отрядам народной самообороны, которые, по мнению Анкары, укрываются в Швеции и Финляндии. Власти Турции обвиняют этих людей в террористической и подрывной деятельности против страны. Только после выполнения этих требований Анкара готова дать свое согласие.