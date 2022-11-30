Рогов заявил, что оценка потерь Украины в 100 тысяч военных сильно занижена Фото: REUTERS

Оценка военных потерь Украины в сто тысяч человек с начала специальной военной операции сильно занижена, об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью РИА Новости.

«Потери очевидны, и на Западе не могут это скрывать от украинского народа. Колоссальные потери, к которым привел страну режим Зеленского, хорошо видны по стремительному росту кладбищ на Украине. Поэтому Запад решил легализовать цифру в 100 тысяч, хотя и она сильно занижена», - пояснил Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что потери украинской армии в 100 тысяч человек приходились на конец весны - начало лета. Рогов дополнил, что «с тех пор количество безвозвратных потерь у режима Зеленского выросло как минимум в 2,5 раза».

Политик выразил мнение, что «Запад понимает, что скрыть потери нельзя, поэтому начинает врать и замалчивать реальную ужасающую статистику, тем самым пытаясь удержать доверие населения».

Как сообщал сайт KP.RU, 30 ноября 2022 года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что потери Украины с начала СВО превысили 100 тысяч военных.

Затем в ЕК удалили эти данные из выступления Урсулы фон дер Ляйен информации, сославшись на «неточность цифр в предыдущей версии этого видео».

Пользователи Twitter в своих комментариях обвинили главу ЕК в лицемерии и раскритиковали удаление публикации.