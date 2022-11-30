В Европе обвинили главу ЕК в лицемерии после удаления слов о больших потерях среди украинских военных

В Европе обвинили главу ЕК в лицемерии Фото: REUTERS

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали пользователи соцсети Twitter из-за удаления публикации о больших потерях украинских военных.

Пользователь Flyin’Fella заявил, что «вам нужно прояснить эту цифру, а не вырезать ее из видео, людям теперь интересно».

Gabriel Tm с возмущением прокомментировал, «ты его удалила! Позор!».

В своем комментарии stevante с иронией отметил, что «Еврокомиссия удалила оригинальное видео с Youtube, вау».

Некоторые пользователи соцсети интересовались «почему вы удалили твит?» и просили разъяснить, «если это было сказано случайно, пожалуйста, проясните».

Пользователь Julio прямо заявил, что «у нас тут есть оригинальное видео, то, которое ты удалила».

Как сообщал сайт KP.RU, ранее глава ЕК в опубликованном видеообращении заявила, что потери Украины, согласно оценкам Евросоюза, с начала спецоперации превысили 100 тысяч военных и более 20 тысяч гражданских лиц.

Позже в Еврокомиссии сообщили об удалении из видеообращения и письменного заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен информации о 100 тысячах погибших украинских военных, при этом сославшись на «неточность цифр в предыдущей версии этого видео».