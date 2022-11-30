Евросоюз потратил рекордные 12,5 млрд евро на газ из России в 2022 году

Импорт сжиженного природного газа из России в ЕС вырос примерно на 40% за год, отметили в Bloomberg Фото: REUTERS

Евросоюз (ЕС) потратил рекордные 12,5 млрд евро (13 млрд долларов) на российский СПГ с января по сентябрь 2022 года, что в пять раз больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщают в агентстве Bloomberg. Импорт сжиженного природного газа из России вырос примерно на 40% за год, поскольку покупатели пытаются заменить сокращающиеся потоки газа по трубопроводу.

"Это горькая пилюля для многих стран блока, которые наложили на Кремль жесткие санкции, - пишет агентство, уточнив, что ЕС хочет лишить Россию средств на осуществление спецоперации в Украине. - ЕС потратил рекордные 12,5 млрд евро (13 млрд долларов) на российский СПГ с января по сентябрь — в пять раз больше, чем годом ранее".

В этом году Европейский союз сократил свою зависимость от российских энергоносителей, запретив импорт угля и приготовив нефтяное эмбарго. Но один продукт находится на подъеме и вряд ли в ближайшее время столкнется с бойкотом ЕС, отметили в издании.

Напомним, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пленарной сессии Европарламента заявила, что Евросоюз полностью заместил поставки российского газа транзитом "голубого топлива" по альтернативным каналам от других поставщиков.