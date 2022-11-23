Еврокомиссия заявила о полном замещении российского газа в ЕС поставками из иных источников

Еврокомиссар по энергетике Симсон уточнила, что запасы восполнили с помощью СПГ или дополнительного трубопроводного газа из надёжных источников Фото: REUTERS

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пленарной сессии Европарламента заявила, что Евросоюз полностью заместил поставки российского газа транзитом "голубого топлива" по альтернативным каналам от других поставщиков. Об этом она сообщил во время сессии, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии.

"Мы полностью заместили газ, который больше не поставляется из России, СПГ или дополнительным трубопроводным газом из надёжных источников", - сказала она.

Напомним, ранее отдельные страны сообщали о заполнении газовых хранилищ. Так, например, Германия сообщила о 100% заполняемости резервов "голубого топлива". "Закачка продолжается. Общий уровень заполненности в ФРГ достиг 100%", - писали на сайте регулятора.

Сайт KP.RU писал, что европейские страны запаслись газом до такой степени, что не в состоянии его потребить в запланированном объеме. Это связано с необычайно теплой погодой, которая позволяет потреблять меньше энергоносителя, и большими объемами импортируемого сжиженного природного газа (СПГ) со всего мира.