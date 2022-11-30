Эрдоган заявил, что Турция вошла в пятерку лидеров G20 по темпам роста ВВП

Турция закрепилась в пятерке стран G20 по темпам роста экономики, подчеркнул президент республики Эрдоган Фото: REUTERS

Турция закрепилась в пятерке стран G20 по темпам роста экономики, что выделяет ее на фоне угрозы глобальной рецессии, которую ожидают страны по итогам года. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отметив рост ВВП страны на 3,9% по итогам отчета за третий квартал.

"Турция сегодня входит в пятерку лидеров G20 по темпам роста ВВП. Уверен, что рост экономики в 2022 году будет рекордным и страна успешно вступит в 2023 год", - сказал Эрдоган в Анкаре на встрече с региональными представителями возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

По мнению главы Минфина страны Нуреддина Небати, показатели роста экономики Турции подчеркивают успех проводимой властями экономической политики. Он добавил, что республика планирует закрыть 2022 год ростом экономического уровня на 5%.

"Наша экономика выросла в третьем квартале на 3,9%. Рост за девять месяцев составил 6,2%. Мы планируем закрыть этот год ростом экономики в 5%, что предусмотрено программой среднесрочного развития страны, и таким образом пополним список стран с наиболее динамичным развитием экономики", - приводит слова министра телеканал TRT.

Напомним, сегодня стало известно, что российский импорт в Турцию снизился на 1,2 млрд долларов в октябре 2022 года по сравнению с сентябрем. Несмотря на спад в импорте, Россия по-прежнему опережает ближайших конкурентов по поставкам Анкаре - Китай и Швейцарию. При этом ввозимая продукция в Турцию составляет порядка 45% от общего объема оборота средств в экономике республики.

За десять месяцев 2022 года Россия занимает лидирующую позицию по импорту в Турцию. Совокупный объем ввозимой продукции Анкары составил 49,6 млрд долларов. На втором месте находится Китай с поставками на 34,6 млрд долларов и на третьем месте - Германия, чьи поставки оцениваются в 19,3 млрд долларов.