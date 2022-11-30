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НовостиПолитика30 ноября 2022 14:33

Российские войска полностью освободили от украинских подразделений Андреевку в ДНР

ВС России продолжают успешные наступательные действия по освобождению Водяного в ДНР, отметили в Минобороны
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска полностью освободили от украинских подразделений Андреевку в ДНР

Российские войска полностью освободили от украинских подразделений Андреевку в ДНР

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Вооруженные силы России полностью взяли под контроль населенный пункт Андреевка в Донецкой народной республике, сообщает Министерство обороны РФ.

«В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Андреевка Донецкой народной республики», – сказано в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны также отметили, что российские войска продолжают успешные наступательные действия по освобождению населенного пункта Водяное в ДНР.

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские войска полностью освободили населенные пункты Белогоровка и Перше Травня в ДНР. Были уничтожены до 50 украинских военнослужащих. Кроме того, на Купянском направлении ВСУ потеряли в атаках до 50 учеловек, на Красно-Лиманском – более 40, на Южно-Донецком – более 50.

Напомним, в середине ноября российские войска заняли населенный пункт Опытное в ДНР.