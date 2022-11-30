Немецкая компания Uniper подает в суд на "Газпром" за "недопоставки газа по контракту" Фото: REUTERS

Германский концерн Uniper подал в суд на "Газпром экспорт" с целью компенсировать убытки от недопоставки газа из России в 2022 году. Об этом сообщили в Uniper, уточнив, что по оценкам специалистов компании, расходы на закупку недостающего газа из РФ составили 11,6 млрд евро.

"Uniper инициировала арбитражное разбирательство против российской компании "Газпром экспорт" в международном арбитражном суде. В ходе судебного разбирательства, которое состоится в Стокгольме, Uniper требует возмещения убытков, понесенных компанией в связи с объемами газа, не поставленными "Газпром экспортом" с июня. Uniper вынуждена закупать газ для замены по более высокой цене, чтобы выполнить свои собственные обязательства по поставкам клиентам на основе ранее согласованных цен и объемов", - подчеркнул генеральный директор Uniper Клаус-Дитер Маубах на мероприятии в Дюссельдорфе 30 ноября 2022 года.

Uniper также прогнозирует дальнейший рос затрат до конца 2024 года.

"Мы требуем возмещения нашего значительного финансового ущерба в ходе этого разбирательства. Речь идет об объемах газа, которые были согласованы по контракту с "Газпромом", но не были поставлены и которым мы должны были закупать замену по чрезвычайно высоким рыночным ценам и до сих пор вынуждены это делать", - подчеркнули в компании.

Напомним, также Молдавия искала пути подать на "Газпром" в суд за неисполнение контрактов по поставкам. Не так давно, в российской компании предупреждали, что ограничат поставку газа в Молдавию из-за "оседания" части топлива в Украине.

Тем временем министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну пояснил, что газ, который "оседает" в Украине, является сбережениями и резервами республики.

По его словам, действия "Газпрома" - "уже привычный стиль угроз" по сокращению поставок газа. Однако политик подчеркнул, что Молдова уже имеет в хранилищах более 200 млн кубометров газа.

"Давление, шантаж, угрозы больше не имеют места. Вместе мы зарабатываем свою энергетическую независимость", - пишет Спыну.